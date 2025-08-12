Vivienda para el Bienestar en 2025: Conoce la ubicación de los módulos de registro con este mapa de la Conavi.

Recientemente, la Comisión Nacional de Vivienda, la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano anunciaron que ya arrancó el registro al programa Vivienda para el Bienestar 2025.

A través de un boletín, las autoridades informaron que desde el pasado 11 de agosto fueron instalados 58 módulos para esta primera etapa de registro, con el objetivo de que todas las personas que quieran participar puedan acudir a inscribirse y participar.

¿En qué estados hay módulos para registrarse al programa Vivienda para el Bienestar 2025?

De acuerdo con las autoridades, los módulos están ubicados en 20 estados: Baja California, Sonora, Durango, Guanajuato, Zacatecas, Colima, Michoacán, Nayarit, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

En total, están distribuidos en 51 municipios.

Eso sí, el boletín aseguró que todavía no hay módulos en todo el país, pero se espera que en las siguientes etapas se amplíe la cobertura.

¿Dónde ubicar los módulos de registro de Vivienda para el Bienestar?

Si quieres saber la ubicación exacta con el municipio, fechas de registro, horarios de atención, nombre de la sede, dirección y hasta referencias para llegar, debes entrar a la página oficial del programa.

Ahí, baja hasta el apartado que dice “Registro 2025” y encontrarás un mapa interactivo de color verde. Solo dale clic en tu estado y se desplegará toda la información para que puedas ubicar tu módulo.

Requisitos para registrarte a Vivienda para el Bienestar 2025

Según las autoridades, únicamente debes acudir al módulo que te corresponda con:

Original y copia de identificación oficial con fotografía

CURP actualizada

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

¿Quiénes tendrán prioridad en el registro del programa de la CONAVI?

El programa le dará prioridad a los siguientes grupos:

Mujeres jefas de hogar

Personas adultas mayores

Población indígena

Personas con discapacidad

Habitantes de zonas prioritarias

