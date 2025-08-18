Vivienda para el Bienestar 2025: ¿Cuánto tarda en publicarse la primer lista de resultados del programa de la CONAVI?

Vivienda para el Bienestar 2025: Requisitos si soy seleccionado como beneficiario en julio. / ©fitopardo

Desde que inició el registro al programa Vivienda para el Bienestar 2025, miles de personas se han inscrito con el objetivo de ser seleccionadas como beneficiarias de la Comisión Nacional de Vivienda. Sin embargo, debes tener en cuenta que los resultados no se darán a conocer de inmediato.

A continuación, te explicamos cuánto tiempo puede tardar la Conavi en publicar la lista preliminar.

¿Cuándo se publican los resultados de Vivienda para el Bienestar?

De acuerdo con las autoridades, aunque todavía no se hay una fecha exacta, desde inicios de mes se dio a conocer el plazo que tomará evaluar todas las solicitudes recibidas. Según un boletín, se realizará la revisión de registros en un máximo de 20 días hábiles después de concluido tu trámite.

Posteriormente, se dará a conocer la lista preliminar de posibles beneficiarios.

TE PUEDE INTERESAR: Vivienda para el Bienestar 2025: ¿Dónde y cuándo se publicarán los resultados de la primera etapa del registro de agosto?

Vivienda para el Bienestar 2025: Conoce dónde y cuándo se publicarán los resultados de la primera etapa del registro de agosto. / Sergio Mendoza Hochmann Ampliar

¿Dónde consultar la primera lista de resultados?

La lista de personas preseleccionadas será publicada a través de la página de la Conavi. Además, también estará en puntos estratégicos de las zonas de intervención donde se lleva a cabo el programa.

¿Qué necesito para registrarme al programa?

Si aún no realizas tu registro, todavía estás a tiempo. Para hacerlo, solo necesitas presentar en original y copia:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente).

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

TE PUEDE INTERESAR: El registro a Vivienda para el Bienestar 2025: Así puedes inscribirte al programa de la CONAVI en agosto