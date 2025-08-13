Vivienda para el Bienestar en 2025: Horarios de módulos por estado y cómo registrarse al programa de la Conavi.

Con el inicio del registro del programa Vivienda para el Bienestar 2025 en varios estados del país, todavía hay quienes se preguntan cómo inscribirse.

Como te hemos contado antes, este proceso se realiza únicamente a través de los módulos de registro instalados por la Comisión Nacional de Vivienda. Ya te explicamos cómo consultar la ubicación exacta de cada módulo; ahora toca decirte los horarios por estado.

¿Cuántos módulos hay y dónde están?

Hasta ahora, el programa cuenta con 58 módulos instalados en 51 municipios de 20 estados, como parte de la primera etapa. En todos ellos, las personas interesadas pueden acudir para entregar su documentación y acreditar que cumplen con el perfil para ser beneficiarios.

Ya están en operación los primeros módulos de registro del programa de #ViviendaParaElBienestar. Acude con tu documentación y forma parte de esta iniciativa del #SegundoPisoDeLaTransformación, que garantiza #ViviendaAdecuada para quienes más lo necesitan. pic.twitter.com/38fQfZmeBp — Conavi (@Conavi_mx) August 13, 2025

Horarios de los módulos de Vivienda para el Bienestar 2025 por estado

De acuerdo con la información oficial del programa, estos son los horarios:

Baja California y Zacatecas: 10:00 a 16:00 horas

Sonora: 9:00 a 19:00 horas

Nayarit: 8:00 a 16:00 horas

Colima, Michoacán, Hidalgo, Morelos, Puebla y Quintana Roo: 9:00 a 16:00 horas

Guanajuato: lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y sábado de 9:00 a 13:00 horas

Durango: 9:00 a 18:00 horas

Querétaro: 8:00 a 16:00 horas

Guerrero: 9:00 a 15:00 horas

Tlaxcala: 10:00 a 16:00 horas

Oaxaca: 9:00 a 17:00 horas

Chiapas: 10:00 a 17:00 horas

Tabasco: 8:00 a 16:00 horas

Campeche: 9:00 a 17:00 horas

Yucatán: 8:00 a 16:00 horas

Para que puedas conocer la ubicación con lujo de detalle como el nombre de la sede, fechas de registro y referencias para llegar, entra aquí: Mapa de módulos Conavi

¿Cómo registrarse al programa?

Recuerda que el registro es personal y no puede hacerlo ninguna otra persona por ti. Así que, una vez que sepas en dónde te toca registrarte, debes de llevar:

Identificación oficial con fotografía (original y copia)

CURP actualizada (original y copia)

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (original y copia)

De acuerdo con la Conavi, el personal revisará tus documentos, capturará tus datos en la cédula de diagnóstico y te entregará un folio de registro. Ese folio es muy importante, ya que servirá para saber si eres candidato a recibir el apoyo y para avanzar en el proceso de selección.

