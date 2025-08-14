El registro a Vivienda para el Bienestar 2025: Así puedes inscribirte al programa de la CONAVI en agosto.

Con 58 módulos instalados en 51 municipios de 20 estados, el programa Vivienda para el Bienestar 2025 comenzó su proceso de registro en distintos puntos del territorio mexicano y, aunque ya hemos adelantamos detalles sobre la ubicación y horarios para hacer este trámite, ahora te compartimos cómo es que puedes realizar tu inscripción al programa de la Comisión Nacional de Vivienda.

¿Cómo es el registro al programa de Vivienda para el Bienestar en agosto 2025?

Para que puedas registrarte, al llegar al módulo que te corresponda debes de presentar estos documentos en original y copia:

Identificación oficial con fotografía

CURP actualizada

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Ahí mismo, el personal de Conavi revisará toda tu documentación y registrará tus datos en la famosa cédula diagnóstico. Después, te entregarán un folio de registro, que será tu comprobante para dar seguimiento al proceso y será importantísimo en caso de que cumplas con el perfil para recibir el apoyo.

Si aún no sabes en qué módulo te toca ir, puedes consultar la ubicación exacta, nombre de la sede, fechas de registro y referencias para llegar en el Mapa de módulos de la Conavi.

¿A quiénes se les dará prioridad?

Aunque el registro está abierto a todo el público, el programa le dará especial atención a los grupos vulnerables como:

Mujeres jefas de hogar

Personas adultas mayores

Población indígena

Personas con discapacidad

Habitantes de zonas prioritarias

