Mi Beca para Empezar en CDMX 2025: ¿Quiénes NO reciben el dinero para útiles y uniformes este 15 de agosto?

Este viernes 15 de agosto se realizará el pago del apoyo para útiles y uniformes escolares en la Ciudad de México, correspondiente al programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, pero no todos recibirán el dinero.

A continuación, te explicamos quiénes no podrán disponer de este apoyo.

¿Quiénes NO recibirán el pago en esta entrega?

En esta ocasión, no se otorgará el apoyo a estudiantes de nuevo ingreso a preescolar. Las autoridades indicaron que deberán esperar a la convocatoria del próximo ciclo escolar, cuyo único requisito será estar inscrito en una escuela pública de la CDMX.

¿De cuánto toca por nivel?

De acuerdo con el Fideicomiso Bienestar Educativo, los depósitos serán por los siguientes montos:

Preescolar y CAM preescolar: $970

Primaria y CAM primaria: $1,100

Secundaria, secundaria para adultos y CAM secundaria: $1,180

CAM laboral: $1,180

Los depósitos para preescolar, primaria y CAM laboral llegarán a la tarjeta del programa Mi Beca para Empezar; mientras que secundaria recibirá el pago en la nueva tarjeta de útiles y uniformes escolares para este nivel.

¿Dónde recojo la nueva tarjeta de la beca para útiles y uniformes?

Si eres estudiante de secundaria y aún no tienes tu nueva tarjeta, puedes consultar la sede, fecha y hora de entrega ingresando la CURP del beneficiario picándole aquí.

