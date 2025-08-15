Trump y Putin no logran un acuerdo definitivo sobre la guerra en Ucrania

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, culminaron sin acuerdos claros la cumbre sobre la guerra en Ucrania, que se llevó a cabo en la la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Alaska.

La esperada conversación entre ambos mandatarios tuvo una duración de tres horas, en las que estuvieron a puerta cerrada pero, contrario a lo que se había informado, estuvieron acompañados de integrantes de su gabinete.

¿Cómo fue la cumbre entre Trump y Putin?

El presidente Trump estuvo acompañado del enviado especial Steve Witkoff y del secretario de Estado, Marco Rubio, mientras que Putin tuvo a su lado al canciller Sergei Lavrov y a Yuri Ushakov, el principal asesor de política exterior del gobierno ruso.

¿A qué acuerdo llegaron Trump y Putin sobre Ucrania?

Después de tres horas, los mandatarios ofrecieron una conferencia de prensa donde el mandatario ruso tomó primero la palabra, destacando que Estados Unidos y Rusia son vecinos y comparten un amplio patrimonio cultural común.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos aseguró que tuvieron una reunión muy productiva con Rusia, aunque aún no llegan a un acuerdo sobre la guerra en Ucrania y, lamentablemente, tampoco se anunció un alto al fuego mientras continúa la negociación.