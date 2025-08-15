Donald Trump y Vladimir Putin se reúnen en Alaska

El día de hoy, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se reunirá en Anchorage, Alaska con el presidente de Rusia, Vladimir Putin en una cumbre a celebrarse en Alaska. Esta reunión podría ser decisiva para el futuro de la guerra entre Rusia y Ucrania, sin embargo, Trump ha declarado que no pretende negociar un acuerdo en nombre de Ucrania.

El encuentro contará con la participación del secretario de Estados Unidos, Marco Rubio y del enviado especial estadounidense a Rusia, Steve Witkoff.

Esta será la primera vez que Vladimir Putin visite el occidente desde el inicio de la guerra con Ucrania en febrero del 2022, por este motivo, el mandatario ruso tiene una orden de arresto por crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional, emitida en el 2023.

Después de la parte bilateral de la cumbre, las delegaciones se reunirán para almorzar. Se espera que Rubio, Witkoff, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el secretario de Comercio Howard Lutnick, el secretario de Defensa Pete Hegseth y la jefa de gabinete Susie Wiles también se unan.

Por su parte el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, ha declarado que su país cuenta con la asistencia de Estados Unidos. Si esta cumbre resulta exitosa, el presidente Donald Trump, ha declarado que planea organizar una reunión trilateral entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos.