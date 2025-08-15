Congreso de la CDMX pone orden a franeleros y motos eléctricas

El Congreso de la Ciudad de México abrió un segundo periodo extraordinario de sesiones para regular a los usuarios de motos eléctricas, foráneas y scooters, así como a los franeleros que apartan y rentan lugares en la vía pública.

Aunque el recinto legislativo de Donceles y Allende fue resguardado por policías ante posibles manifestaciones, quienes rechazan la reforma no se presentaron.

Con 53 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprobó en lo general el dictamen que reforma la ley movilidad CDMX y que obliga a los usuarios de motos eléctricas, foráneas y scooters a tramitar licencia, placas y usar casco al circular.

Seguridad vial y sanciones a franeleros

El diputado Víctor Hugo Romo, de Morena, recordó que según la Secretaría de Movilidad, en el primer trimestre de 2025 se registraron 8,659 motociclistas lesionados, de los cuales 2,529 fueron por choques y 1,449 por derrapes.

También se aprobó, por mayoría, reformar la Ley de Cultura Cívica en materia de seguridad ciudadana para sancionar hasta con 36 horas de arresto a quienes aparten lugares en la vía pública o cobren por cuidar y lavar autos.

“No se va a permitir que grupos con intereses personales se adueñen y hagan negocio con la vía pública”, advirtió el diputado Pedro Haces.

AHZ



