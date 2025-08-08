Donald Trump atacará a los cárteles mexicanos con operaciones militares, según reportes

Donald Trump atacará a los cárteles mexicanos, esa es la nueva y polémica estrategia del mandatario estadounidense. Según información publicada por The New York Times, Trump firmó una orden secreta, autorizando al Pentágono a tomar acciones militares directas contra los grupos del narcotráfico en México y otras partes fuera del país.

Esta decisión ha reactivado el debate sobre cómo Estados Unidos debería manejar la crisis del fentanilo y otras drogas, y ha puesto a México en el centro de la conversación de seguridad nacional en EE.UU.

¿Por qué Donald Trump atacará a los cárteles mexicanos?

Trump considera que los cárteles de la droga no solo representan un problema de crimen organizado, sino una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos. Según su administración, estos grupos deben ser tratados como si fueran terroristas, al nivel de Al-Qaeda o el Estado Islámico.

En febrero de este año, el gobierno estadounidense ya había dado un paso clave: declaró a varias bandas, como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras. Esta clasificación permite al gobierno usar herramientas mucho más agresivas para combatirlos, incluyendo el uso del Ejército, la CIA y otras agencias federales.

Según la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, la principal prioridad de Trump es “proteger la patria”, y por eso se justifica esta decisión “audaz”.

¿Cuál es el plan de Trump para frenar a los cárteles?

Aunque muchos detalles aún son confidenciales, The New York Times señala que oficiales del Pentágono ya trabajan en opciones militares concretas. Esto podría incluir operaciones en alta mar o incluso en territorio extranjero, es decir, fuera de Estados Unidos.

El senador Marco Rubio, aliado político de Trump, explicó que la idea es utilizar “todo el poder de Estados Unidos” para golpear a los cárteles, ya que considera que estos grupos deben ser enfrentados como organizaciones terroristas armadas.

Sin embargo, la acción no está exenta de riesgos legales. Hay dudas sobre si el presidente puede ordenar ataques sin autorización del Congreso, y si estos actos serían considerados asesinatos si afectan a civiles o a presuntos delincuentes sin amenaza directa.

Aun así, Donald Trump atacará a los cárteles mexicanos usando como justificación la defensa de su país ante la crisis por sobredosis de fentanilo y otras drogas.

