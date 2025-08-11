Vinculan a proceso a tres personas por desaparición forzada del menor Fernandito en Los Reyes La Paz

Por el delito de desaparición forzada de persona, un juez de control vinculó a proceso a Lilia N, Ana Lilia N y Carlos N por su presunta participación en la privación de la libertad y muerte del niño Fernando, de 5 años, en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México.

Las investigaciones señalan que el hecho habría ocurrido para presuntamente obligar a la madre del menor a pagar una deuda de mil pesos. El crimen se registró el 28 de julio en la colonia Ejidal El Pino.

De acuerdo con el Ministerio Público, los acusados habrían sustraído por la fuerza al niño y lo mantuvieron oculto, hasta que policías municipales hallaron su cuerpo sin vida en un costal.

Defensa de la madre y situación jurídica

Durante la audiencia, la madre del menor, Marcelina Noemí, revocó a sus abogados encabezados por Fabiola Villa. Su hermano y exdefensa se dijeron sorprendidos por la decisión y señalaron que autoridades municipales y la gobernadora Delfina Gómez hablaron con ella en privado para ofrecerle asistencia legal y otros beneficios.

Lilia N rechazó las acusaciones y aseguró que la madre les dejó al menor encargado, y que intentaron devolverlo sin éxito. Sin embargo, el juez indicó que pudieron entregarlo a alguna autoridad.

Los tres imputados permanecerán en prisión preventiva justificada durante tres meses en el penal de Nezahualcóyotl, mientras continúa la investigación.

Cabe mencionar que aunque fueron detenidos cuando encontraron el cadáver del menor en la vivienda al momento no se ha girado la orden de aprehensión en su contra y se encuentran en espera de que esta se dé en los próximos días.

