Despiden a Fernandito, menor asesinado por mil pesos

Entre lágrimas de tristeza e indignación, rezos y porras Fernandito, el menor de cinco años que fue asesinado en días pasados en una vivienda del municipio de Los Reyes la Paz, fue sepultado en el panteón de Acaquilpan del mismo municipio.

El día de ayer las autoridades cedieron el espacio en el que el menor fue sepultado, toda vez que no contaba con un lugar en donde descansaran sus restos.

Pese a lo que se podría creer, hasta el sitio llegaron familiares del menor, entre ellos su abuela y el padre, así como otros familiares que desafortunadamente no estuvieron presentes en el momento en que el menor y la propia madre les necesitaron.

Noemí, la madre del menor, pudo dar a su pequeño el último adiós, las personas para las que tanto ella como el pequeño trabajaban, le acompañaron con globos y flores para darle sepultura.

“Queremos justicia”, es la exigencia de quienes conocieron y ayudaron al menor en su difícil y corta vida.

Los detenidos

Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, sus presuntos asesinos se encuentran bajo custodia de las autoridades, ha rendido declaración y el lunes 11 de agosto continuarán con su proceso legal.

El viernes, personas de la colonia en la que vivía el menor con su madre, se hicieron presentes en vialidades para exigir que no haya impunidad en el caso que ha conmovido a todos.

La alcaldesa del municipio de La Paz, refrendó su apoyo a la familia de Fernandito, afirmando que será el DIF municipal el que dará acompañamiento al caso.

Síguenos en Google News y encuentra más información.