Caso Fernandito: secuestro y asesinato de niño en Edomex; inician audiencias contra presuntos responsables

Durante la emisión de Así Las Cosas de WRADIO con Enrique Hernández Alcazar, se dio a conocer que ayer se realizó la primera audiencia contra los presuntos responsables del secuestro y asesinato de un niño de cinco años en Los Reyes La Paz, Estado de México. “Fernandito”.

De acuerdo con la investigación, el menor fue sustraído por presuntos acreedores de su madre, quien tiene una discapacidad, como forma de presión para el pago de una deuda de mil pesos. Días después, el menor fue hallado sin vida dentro de un costal.

De acuerdo con la información proporcionada por el periodista Víctor Sandoval de WRADIO, en la audiencia, una de las acusadas declaró que la madre le encargó al niño el 19 de julio mientras realizaba una mudanza, y que lo tuvo bajo su cuidado durante tres semanas. Afirmó que las lesiones visibles en el menor se debieron a dos caídas accidentales, por las que supuestamente recibió atención médica en farmacias de la zona. El Ministerio Público solicitó localizar a los médicos que pudieran confirmar esa versión.

El peritaje forense determinó que el menor llevaba muerto entre tres y cinco días y presentaba traumatismo craneoencefálico, fracturas en brazos y piernas, y múltiples golpes, lesiones incompatibles con las caídas descritas por la acusada.

Actualmente, los imputados enfrentan cargos por desaparición forzada y privación ilegal de la libertad. La Fiscalía solicitó la orden de aprehensión por homicidio, que será discutida el próximo lunes en la continuación de la audiencia.