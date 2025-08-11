Se vinculará a proceso a los responsables de la muerte de Fernandito, no tengo duda: Abogada

Presuntos responsables de la muerte de un menor de 3 años a quien habrían tomado como garantía de un adeudo de su madre.

La primera instancia en la que toca la puerta Noemí la madre de Fernandito, es en el DIF, posteriormente con los policías de un módulo y el 3 de agosto llega a la Fiscalía Regional de Los Reyes la Paz, ingresa con un ministerio público que la manda al siguiente día a Ciudad Mujeres de Los Reyes, el lunes se inicia la carpeta, se da la investigación y se localiza al pequeño, confirmó la abogada de “Amor y Rabia” , Fabiola Villa, representante legal de la familia del menor asesinado en Los Reyes la Paz, por unos vecinos.

Los detenidos, compartió la abogada, supuestamente lo atendieron médicamente, pero no refieren por qué está muerto el bebé, por lo que afirmó “no tienen cómo comprobar” sus dichos, a diferencia de Noemí, la madre del menor quien “estuvo buscando la forma de ser atendida”.

Defensa de la madre y su versión

La mamá detalló la abogada, tiene “un retraso de 10 años, por lo tanto, tiene un retraso también del lenguaje”, sin embargo, aclaró que “iba en compañía de otra persona”, por lo que decir “no le entendíamos”, por parte de las autoridades, no es válido.

La abogada confirmó que lo que le declaró la mamá del menor coincide con lo que dijo en su primera denuncia. Por ello afirmó: “para mí ella está diciendo la verdad”.

Audiencia y expectativas del proceso

“Amor y Rabia”, la organización a la que pertenece la abogada, refirió que existen muchos casos de privación de la libertad de menores por sustracción, pero no es frecuente que sea por terceras personas y mucho menos por dinero.

El día de hoy, en la audiencia, dijo, “esperamos que lleven sus pruebas, lo del medicamento que le dieron a Fernandito y testigos”. La madre tiene que estar presente para “ejercer presión al juez, porque luego se hacen omisos”.

“Hoy seguramente se va a vincular a proceso, no tengo la mayor duda”, concluyó.

