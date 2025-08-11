Sin problemas que lamentar tras las lluvias intensas en CDMX, las más fuertes desde 1952

A pesar de la intensidad de las lluvias, que cayeron ayer sobre la Ciudad de México, especialmente en el centro, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que no se presentaron problemas mayores.

Y es que las precipitaciones que cayeron anoche no fueron las de mayor volumen pero sí las más intensas en lo que van del año y se concentraron en una zona específica.

#EnVivo ▶️ Acompáñame a la conferencia de prensa sobre lluvias. https://t.co/417JsIgzWj — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 11, 2025

Se tuvo una acumulación de hasta 84.5 milímetros en el Zócalo, de los cuales 50 milímetros cayeron en solo 20 minutos.

“Aún así, y con eso y con la lluvia más intensa que hemos sufrido, pues no tuvimos mayores problemas que lamentar. A todo lo vamos a atender y y terminamos digamos con una atención a las emergencias más efectiva”. — Clara Brugada, Jefa de Gobierno

Afectaciones y atención a emergencias

En conferencia de prensa, la secretaria de Protección Civil, Myriam Urzua, explicó que ayer se registraron 141 encharcamientos y entre 50 y 75 viviendas resultaron inundadas.

Precisó que aún se sigue haciendo el censo de las casas dañadas. La alcaldía más afectada fue Venustiano Carranza pero también hubo problemas en Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

#PrecauciónVial | Continúan servicios de emergencia laborando en Circuito Interior en ambos sentidos a la altura de Av. Francisco Morazán, colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, por inundación. #AlternativaVial carriles laterales. @SEGIAGUA #Tlaloque2025 pic.twitter.com/nIWBFzs3zp — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 11, 2025

Urzúa puntualizó que también hubo un cortocircuito y conato de incendio en la Línea 2 del Metro, se interrumpieron las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante casi ocho horas, y hubo daños en hospitales como Balbuena, Rubén Leñero, Gregorio Salas y en el Materno Infantil de la Villa.

Gestión del agua y recomendaciones

Además, el gran canal que es por donde sale el agua de la Ciudad de México al estado de Hidalgo fue insuficiente.

Por su parte, el secretario de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza, precisó que la zona centro-norte de la ciudad concentró la mayor precipitación, generando la llamada “mancha púrpura” — que es el color que indica el nivel de alerta más alto— más extensa registrada en este 2025.

El funcionario dijo que las lluvias fuertes continuarán durante toda esta semana por lo que nuevamente pidió a los capitalinos no tirar basura porque se tapa el drenaje.

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del lunes 11/08/2025 en las demarcaciones de @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @A_VCarranza y… pic.twitter.com/Qv6TTo1stb — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 11, 2025

