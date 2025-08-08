¿CDMX prepara “Beca” de 8 mil 500 pesos mensuales a jóvenes mayores de 30 años en 2025? Esto se sabe

¿CDMX prepara “Beca” de 8 mil 500 pesos mensuales a mayores de 30 años en 2025? Esto se sabe / Andrzej Rostek

En la Ciudad de México se alista un programa del que hasta ahora no se había escuchado, pues, desde julio, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que esta nueva estrategia se concentrará en personas mayores de 30 años y que dará preferencia a quienes tengan hijos o familiares bajo su cuidado, es decir, dependientes económicos.

Fue en una visita a la alcaldía Tláhuac, durante la presentación del programa Territorios de Paz que Brugada explicó que la meta es atender a quienes enfrentan mayores barreras para conseguir un trabajo y, al mismo tiempo, tienen que cubrir responsabilidades económicas.

Presentamos en Mixquic el programa #TerritoriosDePazEIgualdad, en compañía del gabinete del @GobCDMX y la alcaldesa @bereheca de @TlahuacRenace.



Gracias a este esquema que articula acciones sociales, culturales, urbanas y de salud para transformar los pueblos originarios se ha… pic.twitter.com/C6D26Ep1hr — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 24, 2025

De hecho, este esquema de apoyo recupera parte del ya conocido Jóvenes Construyendo el Futuro y del apoyo por desempleo que se lleva acabo en el Estado de México. ¿Por qué? Pues este concentra la atención a un grupo que, hasta ahora, no había sido contemplado en la mayoría de las convocatorias de este tipo.

Y quienes resulten ser seleccionados recibirán 8 mil 500 pesos mensuales durante un año, donde, además, tendrán la oportunidad de integrarse a empresas previamente elegidas por el gobierno capitalino.

