Mi Beca para Empezar en CDMX 2025: Cómo descargar tu comprobante para recoger la tarjeta del apoyo de útiles y uniformes
Tu comprobante es muy importante para recibir el apoyo; te explicamos paso a paso cómo descargarlo
Faltan solo unos días para que inicie la entrega de la nueva tarjeta de Mi Beca para Empezar, que incluye el apoyo para útiles y uniformes escolares correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.
Si tienes hijos o hijas que pasan de 6º de primaria a 1º de secundaria, o de 1º a 2º, o de 2º a 3º, debes estar bien pendiente porque la tarjeta se entregará del miércoles 13 al sábado 16 de agosto. Pero para poder recogerla necesitas llevar tu identificación oficial y tu carta invitación. Y para que esa carta sea válida, también debes presentar el comprobante o acuse de registro.
¿Cómo descargar el comprobante de registro de Mi Beca para Empezar?
El proceso es rápido y sencillo:
- Entra a la plataforma picándole aquí.
- Inicia sesión con tu cuenta de Llave CDMX (Expediente).
- Una vez dentro, verás tus datos como tutor y los de tu beneficiario.
- Da clic en el ícono de flecha (ubicado del lado derecho).
El comprobante se descargará automáticamente en tu dispositivo.
¿Qué hacer si no tienes tu comprobante o carta de invitación?
Según informó el Fideicomiso Bienestar Educativo, también puedes presentarte solo con:
- Copia de tu INE con fotografía (vigente)
- CURP del beneficiario o beneficiaria
Y si por alguna razón no puedes acudir tú, otra persona puede hacerlo por ti, siempre que lleve:
- Carta poder firmada por ti
- Copia de tu identificación oficial
- Identificación de quien recogerá la tarjeta
