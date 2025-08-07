La Beca Rita Cetina en 2025: Requisitos para registrarte en la convocatoria de septiembre.

Aunque todavía faltan unas semanas para que se de a conocer la nueva convocatoria de la Beca Rita Cetina, puedes ir preparándote desde ahora y tener a la mano todo lo que necesitarás para registrarte cuando se publique.

Este apoyo económico entrega mil 900 pesos por el primer estudiante inscrito en secundaria pública y 700 pesos adicionales por cada hijo o hija extra que también esté inscrito.

¿Qué requisitos pide la beca Rita Cetina?

La documentación que solicita el programa es bastante sencilla. Si eres madre, padre o tutor, solo necesitas:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente

Y para las y los estudiantes únicamente se pide su CURP.

📢 ¡La beca Rita Cetina ya tiene fecha!

🗓️ Septiembre será el mes para inscribirse.

💻 El registro será solo en:

¿Cómo registrarse a la beca Rita Cetina en septiembre?

El proceso es igual de fácil, pero necesitas tener una cuenta activa en Llave MX para poder hacer tu registro. Si aún no la tienes, aquí te dejamos una guía con los pasos para crearla.

Una vez que tengas tu cuenta lista, estos son los pasos:

Ingresa a la plataforma con tu usuario de Llave MX

Regístrate como tutor o tutora

Llena el formulario con tus datos y los del o los estudiantes

Confirma y envía el registro

