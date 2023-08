La próxima semana sorteo de las empresas encuestadoras: Mario Delgado

Será la próxima semana cuando se realicé el sorteo que va decidirá qué empresas externas harán las encuestas mediante las que se definirá al aspirante presidencial de Morena.

Mario Delgado, presidente nacional del partido, informó que el nombre de las casas encuestadoras ganadoras no lo van a dar a conocer públicamente para evitar que la derecha intervenga y haya “presiones sobre las mismas”.

“Si saben cuáles son va a haber una serie de presiones para tratar de echar a perder nuestro proceso. Sabemos que no le gusta a la derecha pues que vayamos tan bien, entonces van a tratar de ponernos piedritas en el camino y es nuestra responsabilidad evitarlo”.

En conferencia de prensa, el morenista dijo que no sabe si van a ser siete mil 500 cuestionarios, como se ha estado manejando, o si el valor de la principal pregunta sobre a quién prefieren para ser candidato presidencial va a ser del 70 por ciento.

“Oficialmente, a los aspirantes, no se les ha comunicado nada. No ha pasado de pláticas para que estén informados de cómo va este proceso, pero no hay una definición final sobre estos asuntos”.

Están trabajando las comisiones y de las decisiones que tomen nos van a informar al presidente del Consejo nacional, Alfonso Durazo y mi, indicó Delgado Carrillo.

Por último, el dirigente se refirió a la denuncia que hizo el panista Jorge Luis Preciado sobre el proceso que se sigue en el Frente y dijo que “me parece una ingenuidad” que tanto Preciado como Xóchitl no supieran que estaba amañado este proceso, “que los priistas iban a meter firmas masivamente”.