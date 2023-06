Se necesita invitación para estar en encuesta de Morena: Delgado a Yeidckol

¿Le cierran la puerta a Yeidckol Polensky como aspirante a la candidatura de Morena? En Así el Weso, Mario Delgado, presidente nacional del partido, advirtió que el Consejo Nacional acordó que la participación de aspirantes en el proceso de elección sería solo por invitación, y aclaró que aparecerán en la encuesta solo seis perfiles: las cuatro “corcholatas” de Morena, más los aspirantes del Partido del Trabajo y Partido Verde.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el dirigente morenista le recomendó a la diputada federal que lea bien el acuerdo del Consejo Nacional morenista, luego de que esta mañana Polensky pidiera licencia y se destapara como “corcholata” para contender por la candidatura presidencial.

Por otra parte, al ser cuestionado de cómo se van a financiar y fiscalizar estas “precampñas”, Delgado argumentó que Morena no podía financiar este proceso pues le abrían la puerta a la Unidad de Fiscalización del INE para que metiera las manos en el proceso interno, por lo que dijo, los aspirantes tendrán que organizarse y el partido estará pendiente de que se cumpla la regla de austeridad y del no despilfarro, ya que las "corcholatas" no tendrán un limite en el monto de financiamiento.

Detalló que una de las reglas del proceso es que los aspirantes evitarán dar entrevistas a medios críticos, al acusarlos de ser instrumentos de golpeteo de la derecha en contra de la 4T, en contra del presidente y del partido.

“Si quieres ganar la simpatía y suceder a AMLO, ¿como te vas a juntar con los adversarios o enemigos? (…) Hay muchos medios críticos a los que hay que ir y defender el proyecto de la cuarta transformación, no es evadir la crítica, sino que hay unos que ya no son medios que se dedican a campañas negras a fake news, y se dedican a un golpeteo permanente”.

Mario Delgado dijo que están listos para defenderse de las impugnaciones que van a interponer sus adversarios, pues aseguró que con el proceso interno de Morena no se está violando la ley electoral, ya que dijo, este procedimiento se ha utilizado en 23 procesos electorales anteriormente.