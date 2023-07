Morena satisfecho con los lineamientos del INE, dice Mario Delgado

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, se manifiestó contento con los lineamientos que aprobó el Instituto Nacional Electoral porque -señaló- tenemos derecho a organizarnos internamente como partido y "acaban con cualquier tipo de especulación".

El INE nos dio a razón y con ello se demuestra que "tenemos derecho as organizarnos como partido y establecer nuestros procesos internos para definir nuestros cargos y nuestra organización".

Delgado Carrillo se mostró de acuerdo con la fiscalización, aunque aclaró que el tope de 34 millones de pesos por candidato "es un exceso".

Dijo que en su partido los aspirantes no van a rebasar el tope de cinco millones que acordó el partido.

"Para mí es un exceso esa cantidad de 34 millones de pesos por aspirante. En nuestro caso queda un mes de recorridos, por lo que evidentemente es un dineral que no vamos a ocupar. Nosotros nos vamos a quedar con el tope que establecimos de los cinco millones".

En un comunicado, el dirigente se manifestó en contra de que "censuren a los servidores públicos" como el presidente de la República. Dijo que el primer mandatario tiene el derecho de manifestarse y debe permitirse que ellos participen en los procesos internos.

"Obviamente esto va dirigido para el presidente de la República, (...) pero lo que ha hecho el Presidente es hacer críticas en términos de servidor público a servidor público. Alterar esa relación de equidad sí me parece un acto de censura".

Insistió en que todos los servidores públicos deben renunciar a sus cargos

"De esa manera, podría funcionar esa regla donde el servidor público no pudiera hablar de ellos. (...) pero si están en igualdad de circunstancias, ¿por qué unos sí y otros no? Todo el mundo puede criticar al Presidente, en su carácter de servidor público, pero los otros aspirantes no pueden ser criticados a pesar de que son servidores públicos", indicó.

Finalmente aseguró que Morena va arriba en las encuestas con rumbo a las elecciones del próximo año.