Mundial 2026: así busca el IMSS evitar la saturación de hospitales en las tres sedes mexicanas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció que se encuentra preparado para la Copa Mundial de Futbol 2026 con el fortalecimiento de su infraestructura, personal y capacidad operativa en las tres sedes mexicanas del torneo: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

Durante la instalación en sesión permanente del Comando Central del IMSS para el Mundial, el director general del organismo, Zoé Robledo, señaló que la institución trabajará para garantizar la continuidad de los servicios médicos y salvaguardar la salud de las miles de personas que acudirán a los eventos relacionados con la competencia internacional.

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¿Qué medidas implementará el IMSS en las sedes del torneo?

Robledo destacó que el Mundial 2026 representa un reto sin precedentes debido al aumento en el número de selecciones participantes, la duración del torneo y la conectividad entre países, por lo que se prevé una afluencia superior a la registrada durante la Copa Mundial de Qatar 2022.

Como parte de los preparativos, el titular del IMSS hizo recorridos de supervisión en hospitales cercanos al Estadio Ciudad de México y replicará este modelo en unidades médicas y hospitales ubicados en las zonas de influencia de los estadios de Guadalajara y Monterrey.

Además, reforzará el abasto de medicamentos, fluidos médicos, ropa hospitalaria, camas, quirófanos y personal de salud.

⚽🏥 En @Tu_IMSS estamos listos para el Mundial 2026.



Hoy sesionó el Comando Central para el Mundial, donde revisamos la coordinación operativa, la capacidad de respuesta y las acciones que implementaremos para atender cualquier eventualidad durante esta gran fiesta deportiva.… pic.twitter.com/6qLry541EY — Zoé Robledo (@zoerobledo) June 11, 2026

¿Qué protocolos de emergencia estarán activos durante el Mundial?

El organismo también instaló misiones permanentes de coordinación en las tres entidades sede para monitorear riesgos, activar protocolos de emergencia y garantizar la seguridad de sus instalaciones durante el desarrollo del torneo.

Asimismo, el IMSS operará un sistema especial de seguimiento a través del Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres con reportes permanentes para fortalecer la respuesta institucional ante cualquier eventualidad.

El director general subrayó que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es mantener al Instituto alerta y preparado ante un evento deportivo de gran magnitud, con el objetivo de que las actividades se desarrollen con normalidad y seguridad para visitantes nacionales y extranjeros.

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