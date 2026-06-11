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Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA): 61 años de innovación y capacitación aeroportuaria

Con más de seis décadas de experiencia, ASA inicia una campaña clave para dar a conocer sus soluciones estratégicas en combustibles, asistencia técnica y formación de capital humano para un crecimiento sostenible del sector.

MX- Aniversario de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)

MX- Aniversario de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)

Redacción W Radio

En el marco del 61 aniversario de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), inició el lunes 8 de junio una campaña de medios en la que se dan a conocer los SERVICIOS ESTRATÉGICOS que ASA ofrece a los profesionales del sector aeronáutico-aeroportuario.

Es así como ASA reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la industria aeronáutica nacional mediante la prestación de servicios especializados que contribuyen a elevar los estándares de seguridad, eficiencia y competitividad en el sector.

A lo largo de más de seis décadas el Organismo ha consolidado una amplia experiencia técnica y operativa que lo posiciona como un referente estratégico para el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria y la capacitación del capital humano en México.

ASA destaca su papel en áreas clave como el suministro de combustibles de aviación, la formación y profesionalización de especialistas, la asistencia técnica y la gestión de proyectos, en busca de fortalecer los vínculos con el sector y promover soluciones que impulsen el crecimiento sostenible de la aviación en beneficio del país.

Hoy como siempre agradecemos compartir con ASA un año más de logros y metas alcanzadas.

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