Localizan en Sinaloa a 6 creadores de contenido reportados como desaparecidos

Autoridades de Sinaloa localizaron con vida a seis creadores de contenido del grupo ‘Bola Costera’, originarios de Tuxpan, Nayarit.

Los jóvenes fueron ubicados a la altura del kilómetro 261 de la carretera federal México 15. Se trata de Brayan Granados Domínguez, de 22 años; Daniel Ramírez Segura, de 32 años; Luis Antonio Chávez Jiménez, de 23 años; Juan Ramón Hernández Medina, de 18 años; Pablo Ángel Durán Rentería, de 18 años; y Brandon Zamorano Morales, de 22 años.

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¿Dónde fueron encontrados los creadores de contenido?

La Fiscalía General de Nayarit, a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, emitió las fichas de búsqueda de los seis jóvenes. Los creadores de contenido partieron de Nayarit con destino a Mazatlán, Sinaloa. Viajaban en una vagoneta Chrysler Voyager blanca. El objetivo era reunirse con el grupo ‘La Gallada de Maza’ para grabar material. Familiares perdieron contacto con ellos en el municipio de El Rosario, Sinaloa.

De acuerdo al comunicado, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Sinaloa, realizaba labores de seguridad en un punto de control preventivo en el kilómetro 261+800 de la carretera federal México 15. Ahí ubicaron una vagoneta Chrysler Voyager blanca con características coincidentes con la unidad reportada.

La #SSPSinaloa informa que este jueves 11 de junio de 2026 fueron localizadas con vida seis personas del sexo masculino que contaban con reporte de desaparición en el sur del estado. La localización fue realizada por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana… pic.twitter.com/B8cEB3GbMe — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) June 11, 2026

¿Qué informaron las autoridades sobre su localización?

Al marcarle el alto, los ocupantes se identificaron y refirieron haber sido privados de su libertad a la altura de la localidad de Tablón Viejo, municipio de Rosario. Tras verificar su identidad y estado de salud, fueron escoltados por personal de la SSPC a Mazatlán y quedaron bajo resguardo de las autoridades. También se informó que de manera conjunta fueron localizados sanos y salvos cinco choferes originarios de Culiacán. Estos trabajadores del volante, que se encontraban laborando en el acarreo de mango en la región, habían sido privados de la libertad por sujetos armados en la zona sur de la entidad sinaloense.

Las fiscalías correspondientes continúan con las carpetas de investigación para determinar el móvil de la privación ilegal de la libertad. En el operativo participaron el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal Preventiva.

A los creadores de contenido y a los cinco choferes también localizados se les brindó atención para verificar su estado físico y psicológico. Las autoridades confirmaron que se encuentran fuera de peligro. La presión mediática y la rápida difusión del caso en redes sociales jugaron un papel fundamental para visibilizar la gravedad de la situación.