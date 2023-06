Ejército no puede estar sometido a sospechas: AMLO

No habrá impunidad fue el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, tras dictarse prisión a ocho militares detenidos la semana pasada, acusados de participar en el delito de desaparición forzada, en la desaparición de los 43 estudiantes Ayotzinapa, Guerrero.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario dejó claro que sea la institución o persona que sea, será castigado en caso de actuar indebidamente y en este caso indicó, el ejército no puede estar sometido a sospechas.

"Es que no va a haber impunidad para nadie y también que quede claro, una institución tan importante como el Ejército Mexicano no puede estar sometido a sospecha, si un miembro, dos, tres, cinco, diez, 15 del ejército actuaron mal, cometieron ilícitos no se puede protegerlos, no se les pierde dar impunidad porque eso en lugar de ayudar a la institución los perjudica... el problema de Ayotzinapa además del crimen cometido es que se quisieron ocultar las cosas".

El Jefe del Ejecutivo Federal comentó que en días posteriores se hablará del caso y las investigaciones que continúan y de las que enfatizó, se sigue teniendo avances.

Fue la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, con sede en Toluca, estado de México, quien determinó que hay indicios suficientes para llevar a los militares a juicio por su posible colaboración en los hechos que terminaron en el secuestro normalistas de la Escuela Normal Rural, Isidro Burgos en septiembre de 2014.