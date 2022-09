“No hay prueba de participación institucional del Ejército en caso Iguala"

"No hay prueba de la participación institucional del Ejército, no conocen cómo funcionan las cadenas de mando", así lo señaló el periodista Jorge Fernández Menéndez, sobre el caso Ayotzinapa en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Señaló que luego del informe de Alejandro Encinas, se centró en lo dicho por el general José Rodríguez Pérez, quien con 44 años de servicio y una hoja impecable combatiendo al narco y a Guerreros Unidos, sin denuncias por violación a derechos humanos, le declaró en entrevista que "su palabra no vale nada, y sí la de un jefe de sicarios que confiesa que participó en el asesinato de los jóvenes y por eso estoy detenido".

Fernández señaló que ese es el sentimiento que priva en las Fuerzas Armadas de quienes reiteró "no hay pruebas de su participación en el tema Ayotzinapa"; y recalcó que quienes quieren que las Fuerzas Armadas participen en temas de seguridad pública, son los que ahora señalan y reclaman que no hayan intervenido en un tema de seguridad pública.

No obstante, dijo "no creo que ninguna institución sea intocable, incluyendo a la presidencia de la República" y argumentó que en el caso Ayotzinapa "hay sustento de que fueron algunos policías municipales y de que fueron Guerreros Unidos, de cómo desaparecieron los muchachos y fueron asesinados, pero no del Ejército".

Señaló que lo que maneja Encinas sin prueba alguna de la detención de seis muchachos a los que mandó matar al día siguiente el general, se basa solo en una de las declaraciones del cabo Gil, jefe de sicarios, detenido en 2006, quien declaró en diversas ocasiones todas ellas diferentes, hasta que afirmó esto como testigo protegido.

Y agregó "no entiendo la estrategia del presidente a quien veo atrapado entre sus dichos con el Ejército y Encinas, no puedes en política quedar bien con todos", el conflicto interno es evidente, y prueba de ello es la renuncia de Gómez Trejo, señaló.