Autoridades llaman a prevenir accidentes en el hogar por instalaciones eléctricas

El Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA) de la Secretaría de Salud, hizo un llamado a la población para prevenir y evitar accidentes en el hogar en esta temporada decembrina, periodo en el que este tipo de incidentes suele incrementarse.

“Los incidentes se dan principalmente en esta época de vacaciones justo cuando hay mayor número de personas en un mismo punto, en una celebración en algún domicilio, cuando hay más niños y niñas en casa y están todo el día”. — Estrella Albarrán Suárez, encargada de la dirección general del STCONAPRA

TE PUEDE INTERESAR: México cierra 2025 como el segundo país con menos desempleo en el mundo: Claudia Sheinbaum

¿Cuáles son los accidentes más comunes en temporada decembrina?

La encargada de la dirección general del STCONAPRA, Estrella Albarrán Suárez explicó que los accidentes más comunes en esta temporada invernal, son las quemaduras tanto en niños como en adultos, provocadas principalmente por pirotecnia, pero también por velas, veladoras, fogatas y por escaldadura, especialmente en áreas donde se preparan alimentos.

En el caso de la pirotecnia, advirtió que las lesiones por esta causa pueden llegar a ocasionar amputaciones o pérdida de extremidades.

Después de las quemaduras, los incendios domésticos derivados normalmente por situaciones de sobrecarga eléctrica ocupan el segundo sitio de accidentes en el hogar en esta época, seguido de las caídas y las intoxicaciones, estas últimas causadas sobre todo por inhalación de humo de calentadores o de monóxido de carbono por anafres.

¿Cómo prevenir accidentes dentro del hogar?

Los accidentes, señaló, tanto dentro como fuera del hogar son 99 por ciento prevenibles.

“mientras más cuidado tengamos con acciones o circunstancias que afectan de manera abrupta y rápida nuestra seguridad, podrán evitarse”. — Estrella Albarrán Suárez, encargada de la dirección general del STCONAPRA

La Secretaría de Salud emitió las siguientes recomendaciones para prevenir accidentes en el hogar durante la temporada decembrina:

Verifica que la instalación eléctrica de la casa esté en buenas condiciones. Si colocas árbol de Navidad, elige uno no inflamable, colócalo lejos de cortinas y sillones y apaga las luces al dormir o salir de casa. Revisa que las luces navideñas no estén rotas ni tengan cables expuestos y desconectarlas antes de ir a la cama o salir. No pongas velas encendidas en nacimientos ni como adornos navideños. Evita sobrecargar tomas de corriente para prevenir cortocircuitos y revisa que los contactos no estén dañados. No decores con objetos puntiagudos que puedan representar un riesgo para niñas, niños y adultos. Coloca los calentadores lejos de cortinas, ropa, plásticos, papelería o muebles y evita poner calefacción sobre mobiliario. Durante la preparación de alimentos, mantén a niñas y niños alejados de la estufa para prevenir quemaduras.

#ComunicadoSalud



Secretaría de Salud comparte 8 recomendaciones para prevenir accidentes en el hogar en esta temporada



➡️ https://t.co/djuuwdBLdq pic.twitter.com/hMmpeBC7kI — SALUD México (@SSalud_mx) December 26, 2025

Enlace a Google News: https://news.google.com/