Joan Manuel Serrat abandona el escenario en la FIL por alboroto y luego regresa al diálogo

Durante el “Encuentro con Mil Jóvenes” en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Joan Manuel Serrat se vio obligado a salir del auditorio Juan Rulfo por el fuerte alboroto, aunque finalmente retornó. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

El cantautor Joan Manuel Serrat vivió un momento tenso durante su participación en el “Encuentro con Mil Jóvenes” en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde un fuerte alboroto lo obligó a abandonar temporalmente el escenario del auditorio Juan Rulfo.

GUADALAJARA, JALISCO. 04DICIEMBRE2025.- El cantante y compositor Joan Manuel Serrat, durante su participación en el evento denominado “Mil Jóvenes con Joan Manuel Serrat, esto en el marco de la edición 39 de la Feria Internacional del Libro De Guadalajara (FIL que se lleva a cabo en las instalaciones de la Expo y en donde Barcelona es la ciudad invitada de honor. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM Ampliar

TE PODRÍA INTERESAR: Joan Manuel Serrat agradece a México: “Fue mi casa cuando el exilio me cerró las puertas”

¿Qué provocó la salida de Serrat?

Mientras el escritor Benito Taibo le preguntaba sobre la esperanza y la guerra, Serrat, visiblemente incómodo, intentó responder entre gestos nerviosos. Se llevó varias veces la mano al oído izquierdo y afirmó que no lograba escucharse debido al ruido generado por los asistentes que esperaban entrar al recinto, muchos de ellos formados para otros encuentros, incluido el del actor estadounidense Richard Gere.

En medio de la incomodidad, Serrat comentó:“Es imposible tener un acto del calado afectivo que tiene este con un alboroto como el que hay ahí fuera, perdonen ustedes”. Pese a los intentos de Taibo por calmar al público y retenerlo, el cantautor salió molesto del lugar.

¿Qué provocó la salida de Serrat?

Mientras el escritor Benito Taibo le preguntaba sobre la esperanza y la guerra, Serrat, visiblemente incómodo, intentó responder entre gestos nerviosos. Se llevó varias veces la mano al oído izquierdo y afirmó que no lograba escucharse debido al ruido generado por los asistentes que esperaban entrar al recinto, muchos de ellos formados para otros encuentros, incluido el del actor estadounidense Richard Gere.

En medio de la incomodidad, Serrat comentó:“Es imposible tener un acto del calado afectivo que tiene este con un alboroto como el que hay ahí fuera, perdonen ustedes”. Pese a los intentos de Taibo por calmar al público y retenerlo, el cantautor salió molesto del lugar.

TE PODRÍA INTERESAR: Richard Gere critica a Trump en la FIL Guadalajara y provoca abucheos por mención a Sheinbaum

¿Por qué decidió regresar al escenario?

Tras el cierre de puertas y llamados a la calma, Serrat regresó minutos más tarde para continuar la charla. Fue recibido con aplausos de los jóvenes que, en señal de respeto, levantaron las manos en lenguaje de señas. El encuentro continuó con preguntas de cuatro asistentes.

El poeta y músico hizo un llamado desde la FIL de Guadalajara a reflexionar sobre el trato que reciben los migrantes en distintos países. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM Ampliar

¿Qué dijo Serrat sobre la migración?

En su intervención, el poeta y músico hizo un llamado a reflexionar sobre el trato que reciben los migrantes en distintos países:“Se trata al inmigrante como si fuera alguien que va a robar… y eso es una terrible mentira”, dijo. Afirmó que la migración sostiene economías completas y que muchos migrantes son personas preparadas con grandes capacidades.“Ser inmigrante puede ser pobre, pero no es idiota”, subrayó.

¿Qué más compartió con los jóvenes?

Serrat reflexionó sobre la música y aseguró que “no hay alguien que cante mal, solo distinto”. También habló sobre su vínculo con México, país al que definió con humor y cariño:“Al escuchar la palabra, México me llega la palabra ‘cabrones’, y un ‘viva México’ me recuerda a ‘chingones’”.

Síguenos en Google News y encuentra más información