México cierra 2025 como el segundo país con menos desempleo en el mundo: Claudia Sheinbaum

A través de redes sociales, Sheinbaum compartió una gráfica con la tasa de desocupación en el mundo

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que México cerró el 2025 como el segundo país con menos desempleo solo por debajo de Japón.

A través de redes sociales, Sheinbaum compartió una gráfica con la tasa de desocupación en el mundo, donde Japón registra el primer lugar con 2.6 por ciento, México el segundo con 2.7 por ciento y Alemania el tercero con 3.8 por ciento.

“Cerramos este 2025 como el segundo país con menos desocupación en el mundo. La transformación da resultados“. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Cómo se compara México con otros países en desempleo?

La gráfica también indica que el cuarto lugar lo tiene Países Bajos con 4 por ciento; el quinto Australia con 4.3 por ciento; el sexto Estados Unidos con 4.6 por ciento; el séptimo Irlanda con 4.9 por ciento; el octavo Austria con 5.8 por ciento; y el noveno Italia con 6 por ciento.

¿Qué refleja la tasa de desocupación difundida?

Los datos compartidos colocan a México entre los países con menor nivel de desocupación laboral a nivel mundial, de acuerdo con la comparación internacional presentada en la publicación.

