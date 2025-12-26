;

  • 27 DIC 2025, Actualizado 01:13

México cierra 2025 como el segundo país con menos desempleo en el mundo: Claudia Sheinbaum

México cerró 2025 como el segundo país con menos desempleo, con una tasa de 2.7%, solo por debajo de Japón, de acuerdo con una gráfica difundida en redes sociales.

A través de redes sociales, Sheinbaum compartió una gráfica con la tasa de desocupación en el mundo

A través de redes sociales, Sheinbaum compartió una gráfica con la tasa de desocupación en el mundo

Desde 2022 inicié mi camino por la radio. Mis letras comenzaron a verse reflejadas en las notas periodísticas de W Radio. Como redactora colaboro en distintos espacios y mi voz puede escucharse al aire en servicios informativos. Mi gusto por la cultura me llevo a formar parte del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.Rubi Santiago Ugarte

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que México cerró el 2025 como el segundo país con menos desempleo solo por debajo de Japón.

TE PUEDE INTERESAR: Periodista de Veracruz es detenido y acusado de terrorismo: Nahle rechaza censura

A través de redes sociales, Sheinbaum compartió una gráfica con la tasa de desocupación en el mundo, donde Japón registra el primer lugar con 2.6 por ciento, México el segundo con 2.7 por ciento y Alemania el tercero con 3.8 por ciento.

“Cerramos este 2025 como el segundo país con menos desocupación en el mundo. La transformación da resultados“.

—  Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Cómo se compara México con otros países en desempleo?

La gráfica también indica que el cuarto lugar lo tiene Países Bajos con 4 por ciento; el quinto Australia con 4.3 por ciento; el sexto Estados Unidos con 4.6 por ciento; el séptimo Irlanda con 4.9 por ciento; el octavo Austria con 5.8 por ciento; y el noveno Italia con 6 por ciento.

¿Qué refleja la tasa de desocupación difundida?

Los datos compartidos colocan a México entre los países con menor nivel de desocupación laboral a nivel mundial, de acuerdo con la comparación internacional presentada en la publicación.

Enlace a Google News: https://news.google.com/

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad