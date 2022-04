En la conferencia de prensa que el día de hoy dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, abarcó el tema de los altos niveles de inflación que suben cada vez mas los precios de los productos básicos de consumo. Y expuso la búsqueda del gobierno para que haya más vuelos en el AIFA.

AMLO llama a campesinos para una solución a la inflación

Para frenar los problemas de inflación, AMLO propone como solución el impulso a las actividades agrícolas para el autoabasto: "si somos autosuficientes en alimentos vamos de gane, no es lo mismo comprar el frijol, el maíz que tenerlo".

Por esta razón es que se dirigió a los agricultores para enfocarse a la siembra de estos dos productos indispensables en la alimentación del país, pidiendo de "manera respetuosa a los campesinos, para que se siembre maíz, frijol, lo básico, porque se enfrenta la carestía, se enfrenta la inflación con el autoconsumo, no solo con la producción comercial", señaló.

AMLO pide a aerolíneas más vuelos e AIFA para que no lo ataquen

El mandatario también expuso su deseo de tener más vuelos en el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, para que sus adversarios no lo ataquen.

“Hablé con Eduardo Tricio, presidente de Aeroméxico, le pedí que ayudara para que se ampliaran vuelos, me comentaba que ya habían ampliado uno a Vallarta y uno a Villahermosa. Me dijo que no había mucho pasaje en el caso de Villahermosa y le comenté que ese vuelo sale muy temprano, el de regreso si trae pasaje suficiente, el de Mérida muy bien... Pero le pedí que se ampliara y que nos ayudara, para que no se esté cuestionando, atacando por esto, además porque se trata de un buen aeropuerto, es el esfuerzo de mucha gente y es la imagen de nuestro país”.

El próximo miércoles 4 de mayo, Andrés Manuel presentará el plan para combatir la inflación, donde se tratarán temas como los precios de la gasolina, gas diesel, luz y precios de garantía para 24 productos básicos.

