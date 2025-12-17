¿A quiénes y de cuánto es el depósito de la Beca Gertrudis Bocanegra? Todo lo que debes saber

Una de las dudas más frecuentes sobre los programas sociales es entender exactamente quiénes son elegibles para recibir los recursos. En el caso de la Beca Gertrudis Bocanegra, el Gobierno de México ha delimitado un perfil muy específico para asegurar que el apoyo llegue a las mujeres que más lo necesitan para concluir su carrera profesional.

Si te preguntas si este apoyo es para ti o para alguien que conoces, aquí te detallamos a quiénes se les deposita este beneficio económico y cuáles son los filtros de selección para 2026.

¿Quiénes reciben el pago de la Beca Gertrudis Bocanegra?

El depósito de la Beca Gertrudis Bocanegra no es universal; está dirigido exclusivamente a un sector de la población estudiantil que cumple con las siguientes condiciones sociales y legales:

Madres en situación de vulnerabilidad:

El apoyo se deposita únicamente a mujeres que acrediten ser madres solteras, divorciadas, separadas o viudas. Es indispensable contar con el documento legal que avale este estado civil (acta de defunción, de divorcio o constancia de inexistencia de matrimonio).

Estudiantes de nivel superior:

A diferencia de otros apoyos, este se deposita solo a quienes están inscritas en una Institución Pública de Educación Superior (IPES). Esto incluye universidades públicas, institutos tecnológicos y escuelas normales.

Responsables de menores de edad:

El depósito está condicionado a que la madre tenga bajo su custodia legal a hijos menores de 18 años. El apoyo busca facilitar la manutención de estos menores mientras la madre se profesionaliza.

Alumnas regulares:

Se prioriza el pago a aquellas estudiantes que mantienen un estatus de inscripción activa y, en algunos casos, se toma en cuenta el promedio académico para asegurar la continuidad del beneficio.

¿Cómo y cuánto se deposita de la Beca Gertrudis Bocanegra?

Una vez que la aspirante es aceptada en el programa a través del sistema SUBES, el proceso de pago funciona de la siguiente manera:

Monto: Se depositan $2,000.00 pesos mensuales de manera directa.

Se depositan de manera directa. Método de Pago: El recurso se transfiere a una cuenta bancaria a nombre de la beneficiaria. Es vital que la Clave Interbancaria esté correctamente registrada en la plataforma SUBES para evitar retrasos.

El recurso se transfiere a una cuenta bancaria a nombre de la beneficiaria. Es vital que la esté correctamente registrada en la plataforma SUBES para evitar retrasos. Periodicidad: El depósito se realiza durante el ciclo escolar, cubriendo un máximo de 10 meses.

Si cumples con el perfil, asegúrate de que los datos de tus hijos en el sistema coincidan con sus actas de nacimiento, ya que cualquier discrepancia es motivo para que el depósito no sea autorizado.

