Tren Interoceánico choca contra tráiler en Chiapas; no se reportan lesionados

El Tren Interoceánico chocó contra un tráiler que se atravesó a su paso a la altura del municipio de Pichucalco, Chiapas, sin que se hayan registrado personas lesionadas o fallecidas, para los tripulantes ni pasajeros, reportaron autoridades.

El percance ocurrió a las 9:55 horas “en un cruce ferroviario ubicado a la altura de la comunidad de Cardona.

¿Cuál era la ruta que recorría el tren al momento del impacto?

El tren de pasajeros cubría la ruta Coatzacoalcos-Pakal Ná.

La dirección del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informó en un comunicado que en el tren viajaban 148 personas, de las cuales ninguna sufrió alguna lesión o que por el accidente haya pérdidas humanas.

¿Qué medidas se tomaron para los pasajeros tras el accidente?

Como parte del protocolo, luego de verificar el estado de los pasajeros y la tripulación, se envió otro Tren Interoceánico y autobuses para trasladar a las personas hasta sus destinos.

El servicio del Tren Interoceánico activó sus protocolos de seguridad de manera inmediata para garantizar la integridad de los usuarios tras la colisión con la pesada unidad.

Síguenos en Google News y encuentra más información