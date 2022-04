Pide AMLO a aerolíneas tener mayor presencia en AIFA

Al asegurar que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tiene muchas ventajas y es la imagen de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a distintas aerolíneas para ampliar su presencia en el proyecto inaugurado hace alrededor de un mes.

Después que se diera a conocer que en el AIFA se realizan al día al rededor de seis vuelos nacionales y uno internacional, el Primer Mandatario indicó que a la primer empresa a la que ya se acercó para ampliar sus destinos fue Aeroméxico.

"Hablé con Tricio, que es Eduardo Tricio que es presidente de Aeroméxico y le pedí ayer que ayudarán, para que se ampliaran vuelos, que me comentaba él que ya ampliaron uno a Vallarta, que tenían uno de Villahermosa y están pendientes porque me dijo que no había mucho pasaje, en el caso de Villahermosa le comenté que es un vuelo que sale muy temprano, el de regreso, sí trae pasaje suficiente, y el de Mérida muy bien".

López Obrador indicó que junto a las empresas Volares y Viva Aerobús se les explicó las ventajas respecto a tiempos, que tiene el AIFA.

"Pedirle lo mismo al director de Viva por este conducto aunque seguramente le van a hablar o el secretario de comunicaciones o el de gobernación y a Volaris también que les hablen, porque el aeropuerto de la ciudad ya está lleno y le comentaba yo a Tricio de que el tiempo que puede llevar además el llegar ahora porque se están haciendo vialidades, incluso el tren para hacer muy poco tiempo, el tiempo de más de traslado se ahorra porque el sistema moderno de despacho para el aeropuerto Felipe Ángeles permite estar con menos tiempo de anticipación".

Confió que junto con el aeropuerto de Toluca, se pueda terminar con el problema de saturación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Por cierto que este fue tema en la sección Quién es Quién en las Mentiras de la Semana donde su titular Ana Elizabeth García Vilchis, negó las publicaciones que señalaron que a un mes en la terminar aérea no hay vuelos y señaló que para este mes se tienen programados 180 traslados, mientras el pasado el 21 hubo 12 operaciones nacionales y uno internacional y otro más de carga.