Ricardo Salinas Pliego pide al SAT un desglose detallado para pagar el adeudo fiscal

Ricardo Salinas Pliego enfatizó que el paso fundamental para realizar el pago es que el SAT precise por escrito los fundamentos de dicho monto y entregue un desglose detallado

Ricardo Salinas Pliego fijó la postura de Grupo Salinas con el objetivo de dar por concluidas las diferencias con el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

El empresario enfatizó que, lejos de buscar el conflicto, el grupo siempre ha mantenido la disposición de encontrar una solución definitiva que permita fortalecer el Estado de derecho en el país.

En atención a lo expresado por la presidente hoy en la mañanera, considero importante precisar la postura de @gruposalinas.



Nuestro objetivo es cerrar este capítulo y dar por concluidas las diferencias con el gobierno; por nuestra parte siempre ha existido disposición para… — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 19, 2025

Te podría interesar: El SAT requerirá el pago de 51 mil millones de pesos a Grupo Salinas en enero de 2026

¿Qué solicita Grupo Salinas al SAT sobre el adeudo?

Respecto a la cifra que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha señalado como adeudo fiscal, Salinas Pliego enfatizó que el paso fundamental para realizar el pago es que el SAT precise por escrito los fundamentos de dicho monto y entregue un desglose detallado, transparente y verificable de los cálculos que lo sustentan.

Puntualizó que la certidumbre jurídica es indispensable para dar por concluido este capítulo, por ello, lo más prudente y responsable para ambas partes es esperar al mes de enero, momento en que el SAT debería proporcionar dicha información técnica y legal.

FOTO: MIREYA NOVO/CUARTOSCURO.COM Ampliar

También puedes leer: Caso Grupo Salinas marca precedente histórico en créditos fiscales, afirma Eduardo Bohórquez

¿Cuál es el origen de la diferencia fiscal?

La voluntad para cumplir con las obligaciones fiscales que legalmente corresponden ha sido constante, destacó, y prueba de ello es que Grupo Salinas ha entregado al fisco más de 285 mil millones de pesos durante el periodo que comprende esta disputa.

La diferencia central reside específicamente en las pérdidas fiscales de los periodos 2008 al 2013 que los jueces determinaron como improcedentes, así como en los recargos y actualizaciones derivados de interpretaciones de la propia autoridad.

Síguenos en Google News y encuentra más información