Clara Brugada presenta billete conmemorativo y álbum retro “Lotería Nacional y el Futbol”

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la develación del billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco Especial número 1730, así como el lanzamiento del álbum retro “Lotería Nacional y el Futbol”, en el marco de las actividades rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante el acto, realizado en el Centro Social y Deportivo del S.N.T.S.A., en la alcaldía Tlalpan, la mandataria capitalina subrayó que la cultura popular, a través de la Lotería Nacional, contribuye a la construcción de identidad y memoria colectiva.

“Lo más importante de estos billetes, de esta colección, de este álbum, es que nos ayuda a recordar, y recordar también es un acto profundamente político”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

¿Por qué la Lotería Nacional fortalece la memoria colectiva?

Clara Brugada destacó que la Lotería Nacional ha servido al pueblo de México durante siglos y que hoy convoca a construir memoria para el futuro, al rescatar episodios clave de la historia futbolística del país.

Recordó que la Ciudad de México es la única en el mundo que ha sido cuatro veces sede inaugural de un Mundial: en 1970, en el Mundial femenil de 1971, en 1986 y próximamente en 2026, lo que refuerza su identidad y memoria colectiva futbolera.

Presentamos el Álbum Retro de la @lotenal con un profundo reconocimiento por rendir homenaje a través de este billete, a la selección nacional de mujeres que hoy está presente y que hizo historia en 1971, porque ese Mundial también existió, porque fuimos subcampeonas y porque la… pic.twitter.com/rqXcZs9OdZ — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 20, 2025

¿Qué representa este proyecto rumbo al Mundial 2026?

Por su parte, Gabriela Cuevas Barrón, representante de México para la Copa Mundial FIFA 2026, señaló que este lanzamiento es uno de los primeros resultados del Mundial Social México 2026.

“Queremos que este Mundial deje un legado real y tangible, que fortalezca el tejido social y se convierta en un constructor de paz, aprovechando un evento global para generar bienestar local”. — Gabriela Cuevas Barrón, representante de México para la Copa Mundial FIFA 2026

El Mundial Social “México 2026” anunciado por la Presidenta @Claudiashein @GobiernoMX vive su patada inicial.



Con la Directora General @OliviaSalomonV y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, @ClaraBrugadaM , lanzamos el Álbum Retro “México Mundial” coleccionable así como… pic.twitter.com/a8Bn3pk1xr — Gabriela Cuevas (@GabyCuevas) December 19, 2025

¿A quién rinde homenaje el álbum retro?

En su intervención, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, explicó que el corazón de esta colección rinde homenaje a las integrantes de la Selección Mexicana Femenil de 1971, quienes marcaron un momento histórico en el futbol nacional.

“Recordarlas es un acto de justicia, porque ninguna transformación es plena sin las mujeres y porque reconocer su legado es corregir silencios históricos”. — Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional

Los invitamos a ver el video de @lotenal donde presentamos el Álbum Retro Lotería Nacional. Un homenaje de la pasión por el #fútbol. #GanasTúGanaMéxico pic.twitter.com/tTmiNeYL6E — Olivia Salomón (@OliviaSalomonV) December 19, 2025

El álbum retro “Lotería Nacional y el Futbol” incluye 20 diseños distintos, que abarcan los mundiales de México 70, 71, 86 y 2026, además de un homenaje al juego de pelota prehispánico, como símbolo de identidad y comunidad.

La colección rinde un reconocimiento central a las futbolistas de 1971, quienes llenaron el Estadio Azteca con más de 110 mil personas, rompiendo barreras en una época en la que el futbol femenil no contaba con reconocimiento oficial.

Cada “cachito” tendrá un costo de 35 pesos, y quienes adquieran la serie completa de 20 billetes recibirán el álbum de forma gratuita. El sorteo contará con un premio mayor superior a 11 millones de pesos y 22 mil 622 premios, con una bolsa total de más de 43 millones de pesos. Los billetes ya están disponibles.

