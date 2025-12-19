No hay zonas “intocables” para construcción de vivienda popular: Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que no hay colonias ni zonas “intocables” para la construcción de vivienda social.

Y que su gobierno va a seguir edificando departamentos en colonias como la Roma o la Condesa.

“Hacemos justicia territorial porque tenemos que construir vivienda en los lugares que a lo mejor consideramos intocables. No, no construyas en La Condesa por favor vivienda, eso pareciera que nos dijeran; ¡pues no!, allí es donde hay que construir”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

Hay que estar en los mejores lugares de la ciudad -añadió-, que son mejores por todo el trabajo de infraestructura que se ha trabajado históricamente en la ciudad. “Allí también necesitamos vivienda social, vivienda para los trabajadores, vivienda para la población”.

Realizamos entrega de vivienda en el conjunto habitacional Nextengo 73, en @AzcapotzalcoMx, para beneficiar directamente a 240 familias. De manera simultánea se realizaron entregas en Puerto Acapulco, en @AlcaldiaAO, y en Añil, en @IztacalcoAl, para sumar un total de 309… pic.twitter.com/jWPUOEwbOW — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 19, 2025

¿Dónde se construirán las nuevas viviendas?

Al hacer entrega de 309 departamentos para los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en las alcaldías Azcapotzalco, Álvaro Obregón e Iztacalco, la jefa de gobierno reiteró que las viviendas nuevas que se construyan en su sexenio van a estar en las colonias céntricas de la capital.

“No queremos que la población se aleje a las periferias, queremos que estén en lugares céntricos donde haya <b>conectividad</b>, donde estén los <b>servicios públicos</b>, en donde no tengamos que estar batallando con problemas geológicos. Necesitamos que la política de vivienda de la ciudad esté cercana a donde trabajan los pobladores y que no permitamos <b>gentrificación</b>”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

¿Cómo serán los nuevos departamentos?

La mandataria también dio instrucciones al secretario de Vivienda, Inti Muñoz, para que en la medida de lo posible, los nuevos departamentos tengan como mínimo 60 metros cuadrados. “Vamos a romper esa norma de que las viviendas tenían menos de 60 metros”, aseguró.

Por su parte, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo agradeció la entrega de la vivienda pero le pidió que se construyan más hogares para los empleados que aún faltan.

Dijo que cuentan con terrenos de reserva donde se pueden edificar las casas.

A la entrega asistieron también autoridades del gobierno capitalino y directivos del Metro.

