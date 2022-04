Delfina Gómez, titular de la SEP, comparecerá este jueves ante diputados

La comparecencia de la titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez ante la Cámara de Diputados nuevamente se pospuso, ahora para este jueves 28 de abril para que explique la eliminación del Programa Escuelas de Tiempo Completo que beneficiaba a 3.7 millones de niños de educación básica en todo el país.

El coordinador parlamentario del PRD, Luis Espinosa Cházaro, dijo confiar en que no hay quinto malo y que ahora sí acuda la funcionaria federal al recinto legislativos para reunirse con los integrantes de la junta de Coordinación Política y los integrantes del grupo espacial de diputados que revisa el caso de las Escuelas de Tiempo Completo.

Dijo que, aunque Delfina Gómez se va a ir pronto de la SEP para empezar su campaña por la gubernatura del Estado de México, debe explicar con detalle el tema de la desaparición de dichas escuelas.

“Primero, vamos a ver si no cambia por quinta ocasión la cita, ya el hecho de cambiar cuatro veces la reunión es una burla; ya independientemente de que venga o no el jueves estando con un pie fuera de la Secretaría, mí me parece que ya está completamente descontextualizado, recordarán que pedimos que viniera para tratar de reinstalar las Escuelas de Tiempo Completo, los niños ya van salir de vacaciones y la Secretaria sigue sin venir, no sé qué asuntos más importantes tenga que venir a ver los diputados a explicar porque las escuelas fueron canceladas” .

Por su parte, el líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, aseguró que ahora sí la titular de la SEP acudirá este jueves y justificó que en ocasiones anteriores no haya asistido al encuentro.

“El jueves estará por acá, hay que ser claros algunas veces no canceló ella, cancelamos nosotros, como la última del lunes anterior.

Otro de los temas que se abordarán con Delfina Gómez, es el resultado negativo de las auditorías al programa La Escuela es Nuestra.

De hecho, la diputada panista Sonia Rocha presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que dé seguimiento a las irregularidades en la ejecución de dicho programa tras las diversas anomalías mencionadas en el reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el ejercicio 2020.

Incluso, hizo un llamado a las secretarías de Bienestar y de Educación Pública, que son las que en conjunto realizan este programa, a que brinden un informe detallado sobre su funcionamiento.