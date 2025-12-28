Tren Interoceánico se descarrila con 250 pasajeros en Oaxaca

Un tren con cerca de 250 personas a bordo se salió de las vías en el Istmo de Tehuantepec. X-@JFranciscoCV

La Secretaría de Marina (Semar) informó que se registró un evento ferroviario en el estado de Oaxaca, a la altura de la comunidad de Nizanda, sobre la Línea Z del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, uno de los proyectos estratégicos de infraestructura del país.

De acuerdo con el reporte oficial, el tren involucrado estaba conformado por dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros, en los que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras. Durante el trayecto, se presentó el descarrilamiento de la máquina principal, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de atención y seguridad.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informa que se registró un evento ferroviario a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de… pic.twitter.com/OFqLkOwwdF — SEMAR México (@SEMAR_mx) December 28, 2025

250 pasajeros viajaban en el tren

La Semar precisó que desde el primer momento se brindó atención directa a las personas usuarias del servicio ferroviario. Asimismo, se estableció coordinación con autoridades locales y cuerpos de emergencia para atender el suceso, garantizar la integridad de los pasajeros y asegurar la zona donde ocurrió el incidente.

Además de la atención a los viajeros, las autoridades iniciaron el levantamiento de información técnica y operativa, con el objetivo de determinar las causas del descarrilamiento y evaluar las condiciones de la infraestructura ferroviaria en ese tramo del Istmo de Tehuantepec.

El accidente ocurrió entre las poblaciones de Chivela y Nizanda. X-@JFranciscoCV Ampliar

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, administrado por la Semar, destacó que el proceso de recopilación de datos continúa y que cualquier actualización será difundida únicamente a través de canales oficiales, con el fin de evitar especulación y mantener informada a la población de manera responsable.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado afectaciones mayores ni cambios definitivos en la operación de la Línea Z, aunque el servicio se mantiene bajo evaluación mientras avanzan las revisiones correspondientes.

La Semar reiteró su compromiso con la seguridad de los usuarios, la transparencia en la información y la atención oportuna ante cualquier eventualidad relacionada con este proyecto ferroviario estratégico para el desarrollo del sur del país.