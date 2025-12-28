¿Quiénes son los heridos por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca?

El descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido la mañana de este domingo en Oaxaca, dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, cinco de ellas de gravedad, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria señaló que las personas heridas están recibiendo atención médica en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como en unidades de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec.

Esta es la lista de las personas lesionadas:

Hospital IMSS Bienestar de Juchitán

1. Martha Lidia Santiago Antonio

2. Liliana del Carmen González Cruz

3. Nahomi Katerine Ríos Vásquez

4. Gilberta Josefina Calvo Vásquez

5. Abigail Lizárraga Arias

6. María Fernanda Serrano Moreno

7. Elidia de la Cruz López

8. Jorge Alberto Hernández

9. Ximena Ríos

10. Luis Augusto Kat Canto

11. Livia A. Alvarado

12. Akwjo Salazar Rodríguez

13. Ulises Jáuregui García

14. Calli Santiago Antonio

15. Tiare Deyanira Mendoza Hernández

16. Nelli Rosario Arana Serrano

17. Mellani Zaragoza Medina

18. Abril Solórzano Cruz

19. Victor Ventral Ordóñez

20. Miguel Ángel Fabre Bajaron

21. Patricia Castro Sánchez

Hospital IMSS Bienestar de Ixtepec

1. Gustavo Alejandro del Toro González

2. Felipe Calvo Chipas

3. Guadalupe Ruiz Zambrano

4. María del Carmen Chiñas Reyes

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que atiende a 29 personas heridas tras el accidente: 22 en el Hospital Juchitán y 11 en el Ixtepec, por lo que el resto de los afectados no han sido identificados aún.

¿Qué acciones ordenaron las autoridades tras el descarrilamiento?

A través de su cuenta oficial en la red social X, Sheinbaum señaló que giró instrucciones para que autoridades federales se trasladen de inmediato a la zona del siniestro derivado del descarrilamiento Tren Interoceánico.

“He dado instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal; también los delegados de IMSS e IMSS-Bienestar. La secretaria de Gobernación coordinará las labores”, escribió Sheinbaum.

¿Cómo ocurrió el accidente ferroviario en Oaxaca?

El accidente ferroviario ocurrió a la altura de Nizanda, sobre la Línea Z, cuando el convoy —integrado por dos locomotoras y cuatro vagones— sufrió el descarrilamiento de la máquina principal.

En el tren viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 pasajeros.

La Secretaría de Marina detalló que se mantiene un operativo de emergencia con el despliegue de cinco ambulancias terrestres, una aérea y alrededor de 40 elementos de sanidad naval, además de maniobras de rescate coordinadas con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para auxiliar a personas que cayeron a un talud de aproximadamente siete metros de altura.

¿Qué dependencias investigan las causas del siniestro?

Asimismo, informó que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, con el objetivo de determinar las causas del accidente y establecer las acciones necesarias para restablecer la operatividad de la vía férrea, priorizando la seguridad de los usuarios y la infraestructura.

La dependencia reiteró que desde el primer momento se brindó atención a las personas afectadas y que se continuará informando conforme se cuente con datos oficiales adicionales.

