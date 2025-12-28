Claudia Sheinbaum reacciona al descarrilamiento del Tren Interoceánico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó al descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en el estado de Oaxaca, donde viajaban 250 personas entre pasajeros y tripulación, y aseguró que el gobierno federal se mantiene atento para brindar apoyo a los usuarios del corredor ferroviario.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la mandataria informó que se da seguimiento puntual a los trabajos encabezados por la Secretaría de Marina, dependencia responsable de la operación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.“Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico”, escribió.

Sheinbaum detalló que, además de la Semar, participan de manera coordinada la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), IMSS-Bienestar y el gobierno del estado de Oaxaca, con el objetivo de garantizar atención inmediata a las personas que viajaban en el tren y atender cualquier eventualidad derivada del incidente.

¿Qué pasó con el Tren Interoceánico en Oaxaca?

El descarrilamiento se registró a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, cuando la máquina principal del convoy salió de las vías. De acuerdo con información oficial, el tren estaba conformado por dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros, en los que se transportaban 241 personas pasajeras y 9 integrantes de la tripulación.

La presidenta subrayó que el gobierno federal mantendrá informada a la población conforme se cuente con datos confirmados, y adelantó que la información se ampliará una vez que concluyan las revisiones técnicas y operativas en la zona del siniestro.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado afectaciones graves, mientras continúan las labores de atención, evaluación y recopilación de información para determinar las causas del evento ferroviario.

El Corredor Interoceánico es considerado uno de los proyectos estratégicos del país, por lo que el gobierno reiteró su compromiso con la seguridad de los usuarios, la transparencia y la coordinación interinstitucional ante este tipo de incidentes.