Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca deja 13 muertos; Sheinbaum confirma saldo

La tragedia alcanzó al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. La Secretaría de Marina (Semar) confirmó que 13 personas murieron tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido en el estado de Oaxaca, uno de los proyectos emblemáticos de conectividad del gobierno federal.

El accidente se registró en la Línea Z, a la altura de la comunidad de Nizanda, cuando la locomotora principal del convoy se salió de las vías. A bordo viajaban 241 pasajeros y nueve integrantes de la tripulación, distribuidos en dos locomotoras y cuatro vagones, de acuerdo con información oficial del Corredor Interoceánico.

Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas; 98 están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 29, 2025

Desde los primeros minutos, se activaron protocolos de emergencia. Personal de la Marina, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), servicios médicos y autoridades estatales acudieron a la zona para atender a las víctimas, asegurar el área y comenzar con las labores de rescate y evaluación técnica del siniestro.

Sheinbaum confirma muertes en Tren Interoceánico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó a través de sus redes sociales que el gobierno federal se mantiene atento al desarrollo de la emergencia. Detalló que la Semar encabeza los trabajos de apoyo a los usuarios afectados y que participan también dependencias como IMSS-Bienestar y el gobierno de Oaxaca.

“Conforme tengamos más datos ampliaremos la información”, señaló la mandataria, subrayando que la prioridad es la atención a las víctimas y sus familias.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ha sido presentado como una alternativa logística al Canal de Panamá y como un motor de desarrollo para el sureste del país. Sin embargo, este accidente coloca el foco en las condiciones de seguridad ferroviaria, el mantenimiento de las vías y los protocolos operativos del proyecto.

Las autoridades informaron que las investigaciones técnicas continúan para determinar las causas exactas del descarrilamiento. Mientras tanto, el saldo humano convierte este evento en uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados en México en los últimos años.