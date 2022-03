Para que los recursos que son dirigidos a las escuelas, no se quede en dirigentes sindicales el gobierno federal aun sigue analizando la continuidad del programa “Escuelas de Tiempo Completo”, fue lo que aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la mañanera el Primer Mandatario afirmó que se están atendiendo preocupaciones que se han manifestado, desde que la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez anunció el término de dicho proyecto para utilizar esos recursos para la mejora de diversos planteles educativos del país.

“Se está atendiendo y va a depender de madres y padres de familia porque a ellos les va a llegar los recursos es un reajuste en el manejo de presupuesto, ya no queremos que el presupuesto pase por muchas instancias y a veces no llegue, lo que queremos es entregar el presupuesto abajo, a las escuelas, a las madres y padres de familia y que ellos decidan qué hacer con el presupuesto, la misma cantidad pero que en efecto ellos puedan constatar de que sí había clases en las tardes o se extendía el horario y que sí había alimentos para los niños en las escuelas, no sólo de manera declarativa, eso es todo. Si un maestro en efecto está dando clases más allá de los horarios pues las madres y padres de familia van a informarlo y se les va a compensar”.

Informó que la entrega directa de recursos a padres de familia se da para evitar irregularidades y que sea la propia gente la que decida el mejor destino para las escuelas ya que dijo se dieron casos de corrupción en la Secretaría de Educación Pública como en las dependencias, durante el periodo neoliberal beneficiando en este caso a las personas cercanas a sindicatos.

“No va a faltar, no desaparece la alimentación en las escuelas, no se puede nada más que queremos que realmente haya alimentación, que no sea nada más en algunas zonas, algunas partes y se esté enviando dinero que se utilizaba para otras cosas lo que pasaba con salud, cómo se enviaba dinero para el seguro popular, y lo que hacían era utilizar ese dinero para otras cosas o comprar medicinas carísimas”.

Y reiteró su crítica a opositores, como el empresario Claudio X. González, de que se hayan quejado de la eliminación del programa de escuelas de tiempo completo, cuando puso en duda que ello realmente le interese y más bien dijo, le interesa encontrar la forma de atacar al gobierno ante la transformación que se da en el país.

El Jefe del Ejecutivo Federal aseguró que todos los gobiernos estatales contarán con el apoyo que requieran para las madres y los padres de familia.