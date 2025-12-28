Dictan prisión preventiva a Jesús Alberto Caballero, ex colaborador de Genaro García Luna, por desvío de recursos

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva oficiosa en contra de Jesús Alberto Caballero Tardaguila, excolaborador de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, por su probable participación en delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la FGR, entre 2013 y 2015, Caballero Tardaguila habría simulado contratos de adquisición de servicios para extraer recursos de una institución de la administración pública federal, canalizando dichos fondos hacia empresas presuntamente controladas por otro exfuncionario.

¿De qué delitos acusa la FGR al excolaborador de García Luna?

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía le imputó a Caballero Tardaguila la probable comisión de los delitos mencionados, señalándolo como una pieza clave en un esquema de desvío de recursos públicos.

La defensa del acusado solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica, mientras que el juez ordenó su reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, conocido como 'El Altiplano’, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Según la Fiscalía, Caballero Tardaguila presuntamente participó en la celebración de contratos dentro del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), lo que lo colocó en el centro de las investigaciones por el presunto desvío de recursos vinculados con Genaro García Luna.

¿Cómo se llevó a cabo la detención del exfuncionario?

En una tarjeta informativa, la FGR informó que la detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión en Cuernavaca, Morelos, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

En el operativo también participaron integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, conformado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

