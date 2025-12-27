;

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué autos descansan este 27 de diciembre en el Valle de México?

Evita multas este sábado 27 de diciembre: Así funciona el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué autos descansan este 27 de diciembre en el Valle de México?

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué autos descansan este 27 de diciembre en el Valle de México?(Getty Images)

El último fin de semana del año ya está aquí. Si tienes planes para las compras de fin de año o una escapada este sábado 27 de diciembre, es vital que consultes cómo aplica el programa Hoy No Circula Sabatino en la Ciudad de México y el Estado de México.

Recuerda que, al ser el cuarto sábado del mes, las reglas son específicas para los hologramas 1 y 2.

¿Qué autos no circulan este sábado 27 de diciembre?

De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este sábado, entre las 5:00 y las 22:00 horas, descansan los siguientes vehículos:

  • Holograma 1: Vehículos con terminación de placa PAR (0, 2, 4, 6 y 8).
  • Holograma 2: Todos los vehículos con este holograma, sin importar su terminación de placa.
  • Placas foráneas: Todos los vehículos con placas de otros estados (que no pertenezcan a la Megalópolis o no tengan holograma vigente) descansan todos los sábados.

¿Qué vehículos SÍ pueden circular libremente?

Están exentos de las restricciones sabatinas:

  • Autos con Holograma 00 y 0.
  • Vehículos eléctricos e híbridos.
  • Motocicletas.
  • Vehículos con placas de discapacidad, servicios de salud, protección civil y transporte de carga con permiso.

Las restricciones se aplican en las 16 alcaldías de la CDMX y en los 18 municipios conurbados del Edomex, tales como:

  • Chimalhuacán
  • Cuautitlán
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco, entre otros.

¿De cuánto es la multa por faltar al Hoy No Circula?

Si circulas en un día no permitido, la sanción económica en 2025 va de las 20 a 30 UMA, lo que se traduce en un pago de entre $2,171 y $3,257 pesos, además del traslado de tu vehículo al corralón, lo cual implica gastos adicionales.

