“No hay medicinas, pero sí candidatos”, reclaman en el Senado

Una ola de críticas se desataron en la sesión de este jueves en el Senado de la República, luego de que el presidente Andrés Manuel López reconoció el desabasto de medicinas en el país y llamó a sus funcionarios a atenderlos.

“Es criticable López-Gatell haya negado ese desabasto y se haya burlado de quienes no tienen medicina y es criticable que en pleno desabasto de medicinas el director del ISSSTE -Luis Antonio Ramírez Pineda- se vaya de candidato”, dijo en tribuna el coordinador del Grupo Plural de senadores y ex director del IMSS, Germán Martínez Cáceres.

Argumentó que “no tenemos medicinas, pero sí tenemos candidatos. Es una vergüenza, el dolor de los pacientes en la salud pública debe dolerle al gobierno. Hoy mostró signos de ese dolor el Presidente, muy bien, lo deberían mostrar otros funcionarios y la SHCO que controla indebidamente la compra de medicinas”, aseveró.

En el Senado se aprobó exhortar a las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud para que informen el estatus de las compras y abasto de cada una de las vacunas y medicamentos, el senador sin partido dijo que no es culpa del titular de Salud, Jorge Alcocer, el desabasto de medicamentos, sino de la Secretaría de Hacienda que no sabe comprar.

“Ojalá que no sea un ultimátum para el secretario Alcocer, no sería bueno para el país que el secretario de Salud sea López-Gatell”, dijo Martínez Cáceres

Los Representantes del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano también alzaron la voz para hacer eco a lo dicho por el titular del Ejecutivo Federal

Sylvana Beltrones, senadora del PRI, afirmó que uno de los problemas más lacerantes que han enfrentado los mexicanos en los últimos tres años es el desabasto de medicamentos y su distribución.

“Ojalá que las palabras y fuertes reclamos del presidente de la República se traduzcan en resultados muy prontos para poder garantizar un verdadero acceso a la salud que todas y todos los mexicanos merecemos. Esta exigencia que hizo el presidente hoy la hacemos nuestra”, expresó.

En tanto, Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, cuestionó al gobierno de ¿quién está en la cárcel por esa supuesta corrupción por la compra-venta de medicamentos? ¿A quién denunciaron? ¿A quién le abrieron procesos penales?

“Consolidan las compras adentro de Hacienda, pues complicadísimo. Pero, además sacan a las empresas que tenían los insumos necesarios porque eso no se hace de la noche a la mañana y se quedan sin los fármacos para el cáncer. (…) Pero, no desmantelado algo que funcionaba razonablemente. A mi si me parece que es el momento de que el funcionario responsable Hugo López-Gatell presente su renuncia al presidente por dignidad porque es el responsable de esta catástrofe que estamos viviendo”, dijo.

Del mismo modo, el pleno del Senado aprobó un punto de acuerdo para que la Secretaría de Salud garantice el abasto de medicamentos y vacunas.