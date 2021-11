Sin excusas para tener medicamentos… es asunto de eficiencia: AMLO

Al reiterar que no debe haber excusa, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó regaño al secretario de Salud, Jorge Alcocer por la falta de medicamentos que siguen denunciando familiares de pacientes con cáncer.

Durante la mañanera desde Colima el Primer Mandatario enfatizó que, así como llegan los alimentos chatarra a todas las partes del país, deben entregarse las medicinas de forma gratuita a todos los mexicanos y es que aseguró que existen las condiciones y el presupuesto necesario, destacando además que no existe ya, la corrupción de otras administraciones.

"Si hay presupuesto suficiente, si ya se resolvió el problema del monopolio que existía que no se podía comprar más que a diez empresas que vendían cien mil millones de pesos al año de medicinas al gobierno, eso se terminó, no se podía comprar medicinas al extranjero, se reformó la ley... entonces no debe haber ninguna excusa para tener todos los medicamentos gratuitos, porque nos alcanza para entregar medicamentos gratuitos a todo el pueblo, con el mismo presupuesto de antes porque era muchísimo lo que se robaban, entonces es un asunto de eficiencia, de aplicarnos".

López Obrador reconoció que la tarde-noche de este miércoles, le ganó la pasión por el tema de los medicamentos y sonó a llamada de atención al titular de Salud sin embargo reconoció su labor e incluso la de su familia, por el bienestar de los demás.

"A veces nos sale la pasión, pero lo mejor es el equilibrio, aunque se tenga el corazón caliente, la cabeza fría pero también se requiere la moderación, el autolimitarnos entonces ayer como lo dije, se pensó que era un regaño al secretario de Salud que es una gente extraordinaria, Jorge Alcocer, se formó desde joven como los médicos de antes que iban a dar servicio a las comunidades, a los pueblos, además fue escalando y es una eminencia, premio nacional de ciencia, reconocido mundialmente".

Y aunque calificó al funcionario como bueno y honesto de convicciones insistió que es necesario cumplir el compromiso de su administración que no falten los tratamientos.

El Jefe del Ejecutivo Federal comentó que uno de los motivos de su apasionamiento, fue la observación que una mujer le hizo en el avión que lo llevó a Nueva York, donde le indicó que no se están dando las medicinas oncológicas en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social.