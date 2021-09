Del Mazo y AMLO analizan desalojo de viviendas del Cerro del Chiquihuite

Alrededor de 178 viviendas se que ubican cerca del Cerro del Chiquihuite serán desalojadas ante el riesgo de un deslave mayor por la permanencia de lluvias, fue lo que dio a conocer el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo quien este martes se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde Palacio Nacional el mandatario estatal comentó que en dichos hogares ya se hizo la notificación debida a fin de que reciban un apoyo por parte del gobierno federal.

“Hay que desalojar una parte importante de algunas viviendas que están en la zona alta ¿por qué? Porque a pesar que ya está estabilizado todo lo que se cayó todavía con las lluvias corre riesgo que pueda haber un deslave mayor entonces están desalojando algunas viviendas, o todas las que están en riesgo, ya se notificaron a todas, son cerca de 178 que fueron notificadas y la idea es que se puedan desalojar para evitar un riesgo mayor, Presidente anunció que iba a haber un apoyo de vivienda precisamente para las familias afectadas y estamos trabajando con Protección Civil para tener el censo de estas viviendas y para pronto poder dar el paso que se requieran”.

Comentó que ya se hizo el desalojo del 70% de las viviendas.

“Ya hay un avance como del 70%, todavía hay algunas donde hay personas pendientes de sus viviendas de sus pertenencias pero es importante que hagamos el desalojo total lo más pronto posible… quizá ya no están viviendo ahí pero están atentos para cuidar sus pertenencias y esperando algún apoyo”.

Aún no se sabe donde se reubicará a los afectados

Mencionó que hasta el momento se desconoce qué terreno se ocupará para reubicar a los afectados y es que durante la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que se analiza dónde podrían construirse las viviendas de los habitantes de esa región de Tlanepantla, evitando que sean afectados.

“Hemos dado la instrucción de que se haga un estudio afondo, para hacer una valoración de riesgos y hay casas que ya no pueden estar ahí, que es muy peligroso, entonces qué les ofrecemos, sus casas en otras partes donde no corran riesgos, donde puedan vivir con tranquilidad, hoy dimos la instrucción en ese sentido, en donde se consiga el terreno que vamos a conseguirlo y las casas que sean necesaria para que no corran riesgo porque lo más importante de todo es la vida”.

Por ello el Jefe del Ejecutivo Federal llamó a los habitantes de la zona, desalojar para evitar algún riesgo innecesario. Respecto al tipo de vivienda que otorgarán a las familias que accedan a la reubicación, enfatizó que será un tema a analizar a fin de que tengan las viviendas que merecen.