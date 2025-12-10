CDMX aplicará cierres por tramo en Línea 3 del Metro para reducir afectaciones

Se prevé destinar cinco mil millones de pesos para la modernización de la línea 3 / Gregory Rodriguez

La Línea 3, que comenzará su rehabilitación el próximo año, no será cerrada en su totalidad, sino que se analiza la mejor estrategia para la realización de las obras y afectar lo menos posible a los usuarios, informó el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Ruvalcaba.0

“Se están haciendo los estudios de cómo vamos a ejecutar esta obra, lo que no queremos es que pase como en la Línea 1, que hubo retrasos en la ejecución de la obra. Hay una propuesta que se está analizando que incluye el tratar de evitar cierres permanentes en la línea con el fin de poder mantener por lo menos circulación de trenes y no tener una afectación grave en la Línea”. — Adrián Ruvalcaba

Estamos, agregó, justo en esta etapa, en la etapa del estudio, de cuáles son las condiciones de la línea y esto se va a tener que ir valorando conforme los resultados de los estudios.

¿Cómo funcionará la rehabilitación de la Línea 3 del Metro?

Por ahora se esta viendo la posibilidad de ir cerrando los extremos hacia el centro y después ir haciendo bucles.

El funcionario explicó: los bucles son tramos cortos donde el tren puede circular, donde tengamos aparato de vías para el cambio y que, si un tramo se encuentra cerrado, por lo menos el tren puede hacer un tramo pequeñito de un lado y un tramo pequeñito al otro, mientras se trabaja la parte central.

En la propuesta presupuestal del gobierno capitalino se prevé destinar cinco mil millones de pesos para la modernización, pero habrá que esperar como queda, dijo.

¿Qué estaciones serán intervenidas rumbo al Mundial 2026?

Por otra parte, el director general del Metro, dio a conocer que por el Mundial de futbol del 2026, las estaciones Taxqueña de la Línea 2 y Auditorio de la línea 7 serán remodeladas.

Aseguró que de acuerdo al presupuesto asignado decidirá si más estaciones pueden ser mejoradas.

“¿Que viene para el Mundial? había un presupuesto que sigue pendiente que se le asigne al metro para poder mejorar las condiciones de la Línea 2. Sin embargo, nos estamos adelantando con algunas cosas, entiendo que a partir de la ejecución de la obra del parque elevado hay un compromiso de la Secretaría de Obras para mejorar todo lo que es el cableado de esta línea con la finalidad de poder tener la certeza de que la fiabilidad de la conectividad del tren no falle durante la temporada del Mundial”.

Rubalcava señaló que “el Mundial está en puerta” por lo que -dijo- “tendremos que ser muy cuidadosos de que no nos agarre el Mundial a la mitad de la ejecución de alguno de los proyectos”.

En otro tema, el funcionario dijo que ya se acabaron los pinchazos en el metro.

