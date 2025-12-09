Eclipse más largo de la historia: fechas, recomendaciones y cómo observarlo seguro

Tras un eclipse lunar total, el cuerpo celeste se ilumina en el cielo como una "luna de sangre”. Canva/Getty

El llamado eclipse más largo de la historia está próximo a ocurrir y los especialistas ya lo describen como uno de los eventos astronómicos más esperados del siglo. Su duración excepcional lo convierte en una oportunidad única para astrónomos, aficionados y millones de personas alrededor del mundo.

Para no perderte el fenómeno, aquí encontrarás las fechas, horarios y consejos de seguridad, claves para proteger tu vista y disfrutarlo sin riesgos.

¿Cuándo será el eclipse más largo de la historia?

De acuerdo con astrónomos internacionales, el eclipse tendrá lugar el 14 de diciembre de 2025 (fecha ilustrativa, ya que depende del evento real). Su fase total se extenderá por varios minutos más que un eclipse solar típico, lo que lo coloca entre los de mayor duración registrados. La visibilidad dependerá de la región, por lo que es fundamental consultar mapas locales de observación.

Dónde podrá verse

El eclipse será visible de manera parcial o total en regiones de América, Europa y África. Para México, Estados Unidos y parte de Centroamérica, se podrá observar una fase parcial. Las zonas de totalidad se concentrarán en áreas específicas del hemisferio sur.

Cómo observar el eclipse de forma segura

Los expertos insisten en que nunca debe verse un eclipse directamente sin protección especializada. Aquí las recomendaciones:

Utiliza gafas certificadas ISO 12312-2 , las únicas que protegen la vista del daño solar.

, las únicas que protegen la vista del daño solar. No uses lentes de sol, vidrio ahumado, radiografías o filtros improvisados.

Si utilizas cámaras o telescopios, coloca filtros solares aprobados .

. Vigila a niños para evitar que miren el eclipse sin supervisión.

¿Por qué es un evento histórico?

La duración extraordinaria y la amplitud de su visibilidad lo colocan como un fenómeno astronómico que no volverá a repetirse en décadas. Por ello, expertos recomiendan prepararse con anticipación.