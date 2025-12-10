En Guanajuato, localizan sin vida a Agustín Solorio Martínez, coordinador del PT en Michoacán

El coordinador político distrital del Partido del Trabajo (PT), Agustín Solorio Martínez, en Apatzingán, Michoacán, fue hallado sin vida, durante la mañana de este miércoles, en Guanajuato.

¿Dónde fue localizado el cuerpo y qué se sabe del hallazgo?

Reportes preliminares indican que el cuerpo del exdiputado local, fue localizado dentro de un vehículo en el municipio de Romita.

El funcionario fue reportado como desaparecido en la ciudad de Morelia, desde el pasado viernes 5 de diciembre.

Ampliar

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el cuerpo presentaba huellas de violencia, ni han precisado las causas del fallecimiento.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Detienen a “Limones”, extorsionador ligado a “Los Cabrera”

¿Qué ha dicho el Partido del Trabajo sobre el caso?

El Partido del Trabajo en Michoacán dio a conocer la noticia mediante una publicación, en la que expresó sus condolencias a la familia.

En ese mensaje, el PT exige justicia a las autoridades y el esclarecimiento del crimen.

Ampliar

Síguenos en Google News y encuentra más información