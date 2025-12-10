Garantizan abasto de carne para fiestas decembrinas pese a afectaciones sanitarias

Ganaderos y productores del país se dijeron listos para que no falte, la pierna, el lomo, el pavo, costillas y todo tipo de carne durante las fiestas decembrinas y el famoso maratón Guadalupe Reyes en México.

El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, Homero García de la Llata, indicó que pese a la situación que se ha vivido con el abasto de carne relacionado con el gusano barrenador y el cierre de fronteras habrá carne fresca y sana para el consumo en esta temporada.

Se calcula que tan solo en el mes de diciembre se producen 197 mil toneladas de carne de res, 164 mil toneladas de carne de cerdo, 341 mil toneladas de carne de pollo y 2 mil toneladas de pavo.

Garantizada la pierna, lomo y costillas para fiestas navideñas dicen ganaderos Ampliar

¿Cómo afecta el gusano barrenador al sector ganadero?

En conferencia de prensa, Homero García de la Llata, informó que alrededor de 700 millones de dólares asciendan las pérdidas económicas por la presencia en México del gusano barrenador del ganado.

En entrevista, dijo que más de un millón 200 mil cabezas se han dejado de exportar tras la detección de la enfermedad.

Precisó que actualmente se encuentran varadas miles de cabezas en los estados de Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila y mismas que están a disposición de acopiadores y engordadores nacionales.

Homero García de la Llata, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Ampliar

¿Qué diálogo buscan los ganaderos con el Senado?

También informó que ya preparan un estrecho acercamiento principalmente con la secretaria de Economía y con los senadores de la República en el marco de la revisión de T-MEC.

